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Pakistan Başbakanı Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile New York'ta görüştü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, New York'ta BM 81. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. İkili görüşmede ticaret, yatırım, eğitim ve bilgi teknolojileri işbirliği ile Suriye'nin yeniden inşası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ticaret, yatırım, eğitim ve bilgi teknolojileri alanlarında işbirliğinin genişletilmesi ile Suriye'nin yeniden inşa sürecini ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında bir araya geldiklerini bildirdi.

Başbakan Şerif, görüşmede iki ülke arasındaki üst düzey temasların artırılması ile ticaret, yatırım, eğitim ve bilgi teknolojileri alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesi yoluyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını aktardı.

Pakistan'ın Suriye'nin yeniden inşasına ve ekonomik toparlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden Şerif, ülkesinin Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Şerif, görüşmede ayrıca Filistin'deki mevcut durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kaynak: AA
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