Pakistan Başbakanı Şerif, Orta Doğu'daki ateşkes belirsizliği içinde Çin'i ziyaret ediyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde Çin'e 4 günlük resmi ziyaret başlattı. Ziyarette teknoloji yatırımları, kardeş bölge protokolü ve Orta Doğu'daki savaşın çözümüne yönelik mesajlar ele alınacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan savaşın, ülkesinin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes süreci içinde halen çözüme kavuşturulamadığı dönemde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, 26 Mayıs'a kadar sürecek 4 günlük ziyaretinin ilk ayağı Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'ya ulaştı. Pakistanlı lideri, havalimanında Cıciang Vali Yardımcısı Şu Vınguang karşıladı.

Şerif'e ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Planlama Bakanı Ahsen İkbal, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar ile Enformasyon Teknolojileri Bakanı Şaza Fatima Kavaja eşlik ediyor.

Cıciang'daki temaslarında eyaletin en üst yöneticisi Komünist Parti Sekreteri Vang Hao ile görüşecek olan Şerif, yarın ise Pakistan ile Çin arasında enformasyon teknolojisi ve telekomünikasyon alanında yatırım olanaklarının ele alınacağı iş konferansına katılacak.

Ziyarette, Cıciang ile Pakistan'ın Pencap eyaleti arasında kardeş bölge protokolünün de imzalanması bekleniyor.

Şerif ayrıca Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın Hangcou'daki merkezini ziyaret edecek.

Pekin'de temaslar ve Orta Doğu'daki savaş

Pakistan Başbakanı, Cıciang'ın ardından ziyaretinin ikinci ayağında başkent Pekin'de siyasi temaslarda bulunacak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mevkidaşı Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile bir araya gelecek.

Çin ve Pakistan, 21 Mayıs'ta diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile Çin Devlet Başkanı Şi, Başbakan Şerif ile Başbakan Li, yıl dönümü dolayısıyla birbirlerine tebrik mesajları yolladı.

Pakistan'ın, ABD ve İran'ın ateşkes sürecindeki arabulucu rolü ve Çin'in buna desteği göz önüne alındığında Şerif'in ziyaretinde Orta Doğu'daki savaşa ilişkin verilecek mesajlar önem taşıyor.

Çin, savaşın başlangıcından itibaren çatışmaların sonlandırılması ve İran ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde mesajlar verdi. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına desteğini vurgulayan Pekin'in, ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde İranlı yetkilileri ateşkes için bir yol bulmaya teşvik ettiği, öte yandan Pakistan, Türkiye ve Mısır aracılığıyla ilettiği mesajlarla müzakerelerde etkili olduğu iddia edildi.

Ateşkes süreci

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da taraflar arasında iki haftalık geçici ateşkese varılmıştı.

Ateşkesin ardından ABD ile İran heyetlerinin, çatışmanın çözümü için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı doğrudan müzakereler ise anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

Kırılgan bir seyir izleyen ateşkes sürecinde anlaşmaya dair işaretler olsa da bölgedeki durum hala belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
