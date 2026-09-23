Öztrak, tüketici fiyatlarının yüzde 652 arttığını, 200 liranın 27 liraya düştüğünü söyledi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "faiz sebep, enflasyon netice" politikasında 5'inci yılında tüketici fiyatlarının yüzde 652 arttığını belirterek, "O günün 200 lirasının satın alma gücü bugün 27 liraya düştü. Erdoğan yönetimindeki bu dönem, emeğin ucuzlatıldığı, hayatın pahalılaştırıldığı, orta sınıfın çökertildiği, milletin yalnız parasının değil, geleceğe dair umutlarının da elinden alındığı yıllar olarak yazılacaktır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüketici fiyatlarındaki artışa, satın alma gücündeki kayba ve fon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi politikasındaki değişim açısından 23 Eyüll 2012 tarihinin kritik bir eşik olduğunu kaydeden Öztrak, söz konusu politikanın ilan edildiği tarihin üzerinden tam beş yıl geçtiğini belirtti. Öztrak, bu süre zarfındaki değişimleri paylaştı. Bu beş yılda tüketici fiyatlarının yüzde 652 arttığını aktararak, "O günün 200 lirasının satın alma gücü, bugün 27 liraya düştü. Paramız pul oldu" dedi. Öztrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu korkunç enflasyon şokunun ardından, Cumhuriyet tarihimizin en ağır bölüşüm şoklarından biri yaşandı. Yandaşlar, saray beslemeleri servetine servet kattı. Sabit gelirli vatandaşlar ezildi. Emekli yoksullaştı. Orta direk yıkıldı. Millet, elindeki üç kuruşu ve geleceğe dair umudunu, enflasyondan koruyabilmek için, devletin gözetleyip denetlediği fonlara yöneldi. Ama burada da karşısına, fonların içine kurulmuş bir saadet zinciri çıktı. Millet bir kez de buradan tokatlandı. Bugünlerin tarihi yazılırken, Erdoğan yönetimindeki bu dönem, emeğin ucuzlatıldığı, hayatın pahalılaştırıldığı, orta sınıfın çökertildiği, milletin yalnız parasının değil, geleceğe dair umutlarının da elinden alındığı yıllar olarak yazılacaktır."

Kaynak: ANKA