Öztrak: "6'lı masa her şeyin en iyisini yapacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

"En iyisi yapılacaktır. 6'lı masa her şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama başkalarının taleplerine göre değil. Milletimizi tatmin edecek biçimde bu süreci götürecektir ve en iyi şekilde de bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecektir"