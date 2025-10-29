Özgür Özel, İstanbul Maratonu'nda Eğitime Destek İçin Koşacak

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekle Derneği için koşacak. Özel, koşuya ilişkin, "Her çocuğun eşit eğitim fırsatına ulaşması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına beşinci kez koşuyorum. Hapsedilen yol arkadaşlarımız adına da 'iyilik' için koşuyorum. Her destek, bir öğrencinin geleceğine umut olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu'na ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ışığıyla binlerce gencin yolunu aydınlatan bu büyük aileye bir adım da ben ekliyorum. 2 Kasım'da İstanbul Maratonu'nda, her çocuğun eşit eğitim fırsatına ulaşması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına beşinci kez koşuyorum. Hapsedilen yol arkadaşlarımız adına da 'iyilik' için koşuyorum. Her destek, bir öğrencinin geleceğine umut olsun."