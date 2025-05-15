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Özgür Özel'den Silivri'de Yolsuzluk ve Demokrasi Mesajı

Özgür Özel'den Silivri'de Yolsuzluk ve Demokrasi Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları sonrası Silivri'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Özel, Silivri'yi 'Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi' yapacaklarını belirtti ve gençlere demokrasiye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Silivri Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde kalabalığa hitap eden Özel, Silivri'nin adının cezaevi ismiyle anıldığını belirterek, "Size söz veriyoruz. CHP iktidarında, Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanlığında Silivri'yi 'Özgürlükler ve Demokrasi Müzesi' yapacağız. Hep birlikte gezeceğiz." dedi.

Özel, Silivri'ye miting yapmaya değil eylem yapmaya ve sonuç almaya geldiklerini ifade ederek, insanlara masumiyet karinesi ve gizlilik ilkeleri ihlal edilip itibar suikastları yapılan süreçlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Saraçhane'den gençlere yaptıkları çağrıyı hatırlatan Özel, "19 Mart günü gelip Saraçhane'yi dolduran, ilk başta üniversite gençliği olmak üzere her yaştan demokrasinin yanında duran siz gençlere yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Özel, yaşanan son olayları hatırlatarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin cezalandırılmak istendiğini öne sürdü.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki gizli tanıkların ifadelerini eleştiren Özel, söylenilen yerlerden bir tane bile kanıt çıkmadığını savundu.

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Ahmet Özer, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Emrah Şahan ve Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu isimlere selamlarını ileten Özel, şöyle devam etti:

"Marifet, hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine getirip de ezerlerse güzel kokmakta. Kekik misali, lavanta çiçeği misali, fesleğen misali, ıtır misali… İsa misali, Yunus misali, Tonguç misali, Nazım misali güzel kokmak… Silivri'de yatıp, biçimine getirip de orada ezilen arkadaşlarımızdan bir tane kötü koku yok. Hepsi güzel kokuyor ama onları ezenler, ezdirenler pis kokuyor."

Özel, büyük bir imza kampanyası sürdürdüklerini ifade ederek, "15 milyonu geçtik, 20 milyona doğru hızla ilerliyoruz. Şunu kimse unutmasın ki atılan her imza, içerideki tutuklu bulunan olası cumhurbaşkanı adaylarını; başta Ekrem İmamoğlu'nu, Ümit Özdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştirecek imzalardır." dedi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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