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Özel'den balıkçılara bereketli sezon mesajı

Özel'den balıkçılara bereketli sezon mesajı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni balıkçılık sezonunun başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, denizden geçimini sağlayan tüm balıkçılara bereketli, kazasız ve bol kazançlı bir sezon diledi. Sosyal medya hesabından 'Vira Bismillah' ifadesiyle yaptığı paylaşımda 'Rastgele' temennisinde bulundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni balıkçılık sezonunun başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, balıkçılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vira Bismillah" ifadesini kullanarak denizden geçimini sağlayan balıkçılara seslendi. Özel, "Balıkçılık sezonunun; alın teriyle ekmeğini denizden çıkaran tüm balıkçılarımız için bereketli, kazasız ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Rastgele" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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