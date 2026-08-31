Özel'den balıkçılara bereketli sezon mesajı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni balıkçılık sezonunun başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, balıkçılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vira Bismillah" ifadesini kullanarak denizden geçimini sağlayan balıkçılara seslendi. Özel, "Balıkçılık sezonunun; alın teriyle ekmeğini denizden çıkaran tüm balıkçılarımız için bereketli, kazasız ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Rastgele" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA