Özel Halk Otobüsleri, Ayın İlk 4 Günü Hariç Ücretsiz ve İndirimli Yolcu Taşımama Kararını Otobüslere Astı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararını duyuran yazıları otobüslere astı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, vatandaşların binmek istemeleri halinde ne yapacaklarına ilişkin, “Kamu araçlarına yönlendireceğiz. Hukuki olarak, yasal olarak taşımamız lazım ama inanın biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız...Her şeyi göze aldık” dedi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararını duyuran yazıları otobüslere astı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, vatandaşların binmek istemeleri halinde ne yapacaklarına ilişkin, "Kamu araçlarına yönlendireceğiz. Hukuki olarak, yasal olarak taşımamız lazım ama inanın biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız...Her şeyi göze aldık" dedi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, dün almış oldukları şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararını duyuran yazıları bugün otobüslere astı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, kararın asılmasından önce Başkent İlçe Terminali'nde basın mensuplarına açıklama yaptı. Kara, özetle şunları söyledi:

"Akaryakıt maliyetleri arttı. Yedek parça, personel, SSK, kasko gibi çoğu masraflar arttığı için ücretsizlerimiz ve abonmanlarımız her geçen gün artıyor. Biz yalnız 65 yaş değil dört kalem harici ücretsizleri 4 gün taşıyacağız. Yalnız Ankara'ya mahsus değil. Türkiye genelinde halk otobüslerinde 26 gün ücretsizler dört kalem hariç taşınmayacak. Onlar da şehit ailelerimiz, gazilerimiz, basın mensuplarımız ve emniyet mensuplarımız. Ağır tekerlikli sandalyedeki engelli vatandaşlarımızı taşıyacağız.

Halk otobüsü sektörü Türkiye'de batma konumuna geldi değil battı battı. Sayın başkan CHP kongresinde 'satın alacağız' dedi, biz vermek isteyenler talepte bulunduk. Şu anda EGO Genel Müdürlüğü tarafından ekspertiz yapılıyor ama değerleri çok düşük çıkıyor. Esnaf diyor ki 'Ben bu aracı düşük fiyata satarsam ne iş yapacağım?' Yalnız araçlarımızı satın almakla olmuyor. Sayın başkanımızdan istihdam da istiyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ŞUNU ARZ EDİYORUZ; HALK OTOBÜSLERİNE LÜTFEN SAHİP ÇIKIN BİZ KAMU HİZMETİ VERİYORUZ"

1,5 ay önce aile bakan yardımcımızla ve çevre bakan yardımcımızla bir toplantı yaptık. Şunu söyledim, 'Çıkıyorsunuz halk otobüslerine şu kadar para ödedik' diyorsunuz. Ama şunu söylemediniz dedim. Ankara'da bir halk otobüsü günlük ortalama 400 taşıyor günde 6 bin lira eder ama 'biz buna karşı ayda yalnızca 4 bin 500 TL ödedik' diye niye söylemiyorsunuz dedim.' O da 'TBMM'den karar çıkması lazım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu arz ediyoruz; halk otobüslerine lütfen sahip çıkın biz kamu hizmeti veriyoruz. 4 gün boyunca Ankara'da ve diğer illerde bu yazıyı gören tüm vatandaşlarımızın binmemelerini, kamu araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz.

"HUKUKİ OLARAK, YASAL OLARAK TAŞIMAMIZ LAZIM AMA BU VATANDAŞLARIMIZI TAŞIRSAK AKARYAKIT ALAMAYACAĞIZ"

Kara, otobüsleri ücretsiz kullan vatandaşların araçlara binmeleri durumunda ne yapacaksınız sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kamu araçlarına yönlendireceğiz. Hukuki olarak, yasal olarak taşımamız lazım ama inanın biz bu vatandaşlarımızı taşırsak akaryakıt alamayacağız, öğrencilerimize, esnafımıza hizmet veremeyeceğiz. İlla ki bize bakanlığımız, emniyet, büyükşehir tarafından bir yaptırım olacak. Otoparka çekilme başlanırsa hepsi birden çekilmek zorunda kalacak Türkiye geneli. Onu biraz zor görüyorum çünkü vatandaşlar mağdur olacak ama ceza işlemleri devam edebilir. Her şeyi göze aldık. Bu iş artık kaçınılmaz duruma geldi."