ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 4 Haziran 2022 - Haberler

6 Nisan 1920

1- Bakan Nebati, Türkiye'nin yatırım taleplerine hızlı cevap verdiğini bildirdi:

"Yasalarımızın, mevzuatımızın ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekonomi yönetiminin bu konuda pozitif yaklaşımı ciddi bir şekilde onları etkiliyor"

"Türkiye'nin büyüme başarısını sürekli hale getirmesini merak ediyorlar, biz de anlatıyoruz"

(Gökhan Ergöçün/Şarm El Şeyh) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Kirişci buğday tarlasından mesaj verdi:

"Buğday rekoltesinde bu sene Bakanlık olarak 19,5 milyon ton beklentimiz var. Buğdayda bu sene olumsuzluk yaşamayacağız"

(Cüneyt Kemal Özkök/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Atatürk'ün Sofya günlerine ait tarihi belgeler Bulgaristan'da sergilenecek

Sofya'da 6 Haziran'da açılacak sergide, Mustafa Kemal Paşa'nın askeri ataşe olarak 1913-1915 yıllarında Sofya'da görev yaptığı döneme ait 24 belge yer alıyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal:

"Sofya Ataşemiliteri Mustafa Kemal'in raporları, onun yalnızca cephede başarılı bir komutan olmanın ötesinde askeri diplomatik temaslar konusunda da ne kadar becerikli olduğunun kanıtı niteliğindedir"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Türk hekimlerin diş kayıplarını azaltacak tedavi yöntemine "uluslararası patent"

İnsan vücudundaki proteinlerle kemik yapısını güçlendirip diş kayıplarını azaltacak ve implant uygulamalarında tedavi süresini kısaltacak yönteme, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisince 156 ülkede geçerli uluslararası patent onayı verildi

Prof. Dr. Altay Uludamar:

"Yöntemimiz 'yeni, özgün ve endüstriyel olarak uygulanabilir' şeklinde tanımlandı. Bu çok önemliydi, umarım çalışmalarımız tamamlandığında ilk kez bizim tarafımızdan uygulanacak bir yöntem olacak"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Piyango İdaresi geçen yıl 25 bin 322 kumar sitesini kapattırdı

İdarenin sosyal medyadaki takipleri sonucu, yasa dışı kumar ve bahis sitelerine ilişkin reklam, yönlendirme ve özendirme faaliyetinde bulunan hesaplara erişim engellenirken adli süreç başlatıldı

(Deniz Çiçek/Ankara)

6- Fed, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme korkusuna karşı sıkılaşma patikasında ilerliyor

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı aldığı destekleyici önlemleri peyderpey sonlandıran Fed, varlık alımlarının azaltılması ve faiz oranlarının artırılmasının ardından bilanço küçültmesine başladı

Salgın döneminde neredeyse iki katına çıkan bilanço büyüklüğünü azaltacak Fed, vadesi gelen tahvil ve kağıtları, bunları çıkaran kurumlara iade ederek parasını piyasadan toplayacak

(Dilara Zengin Okay-Bahattin Gönültaş/Washington)

7- Automechanika Istanbul'da yenilikçi ürünler vitrine çıktı

İstanbul'da düzenlenen fuarda, yerli tedarikçilerin Togg ve Tesla gibi firmalar için geliştirdiği özel ürünlerin yanı sıra batarya sistemleri ve şarj istasyonu ile yenilikçi oto ekspertiz ürünleri dikkati çekiyor

Seger Genel Müdürü Tülin Tezer:

"Togg projesinde SUV araçlar için, korna ve AVAS ürünümüzün tedarikçisi olarak rol alacağız. AVAS ürünümüz ilk kez Togg'da kullanılacak"

Sertplas Genel Müdürü Mutlu Kara:

"Şarj istasyonları ve diğer teknolojik ürünlerimiz konusunda Togg ile yakın temastayız"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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AA / Güncel