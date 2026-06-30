6 Nisan 1920: Gündemden Başlıklar

6 Nisan 1920

1- Hemzemin geçitlerde güvenlik için 22 yılda 11,25 milyar liralık yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Demir yolu emniyeti sadece teknik tedbirlerle sağlanamaz. Vatandaşlarımızın ve özellikle geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli geçiş kuralları konusunda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor"

"Bugüne kadar yaklaşık 30 bin öğrencimize hemzemin geçitlerde farkındalık eğitimi verdik. Her eğitim öğretim döneminde 10 binden fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz"

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye-Pakistan ticari ilişkileri yeni ziyaretle taçlanacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 2-4 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, ulaştırmadan ekonomiye, ticaretten savunma sanayisine kadar çeşitli alanlarda yeni işbirliklerine odaklanılacak

Türkiye'nin ihracatta hedef ülkelerinden Pakistan ile gerçekleştirdiği ticaret geçen yıl 1,2 milyar doları aşarken imzalanacak yeni anlaşmalarla 5 milyar dolarlık hedefin önünün açılması bekleniyor

(Mert Davut/Ankara)

3- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'den depremin ardından arama kurtarma ekibi gönderen Türkiye'ye teşekkür:

"Bu yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bizzat telefonda görüştüm, sağlanan tüm destekler için gerçekten minnettarız"

"Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlar da gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke, kardeş milletleriz"

(Sinan Doğan/Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ekonomi yılın ikinci yarısına yoğun ajandayla başlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak, böylece memurların yılın ilk yarısına ilişkin alacağı enflasyon farkı da belli olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Temmuz'da hazirana ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul'da duyurması bekleniyor, böylece yılın ilk yarısına ilişkin dış ticaret istatistikleri de belli olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 23 Temmuz'da verecek

(Mert Davut/Ankara)

5- İhracatını en çok artıran ve en hızlı yükselen şirketler açıklandı

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde geçen yıl en hızlı yükselen şirket 727 basamakla Bilgin Yatçılık ve Turizm olurken onu 666 basamakla Tosyalı Toyo Çelik, 559 basamakla EVAS Ev Aletleri izledi

İhracatını oransal olarak en çok artıran şirketler sıralamasında zirvede yüzde 411,1 ile KCR Dış Ticaret yer alırken onu yüzde 392,1 ile ARCA Savunma, yüzde 273,4 ile Tosyalı Toyo Çelik takip etti

İhracatını tutar anlamında en çok artıran 2,8 milyar dolarla Ford Otomotiv, 2,3 milyar dolarla ARCA Savunma, 655,5 milyon dolarla TGS Dış Ticaret oldu

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

6- Ankara'daki taksiciler NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor

Başkentte 7-8 Temmuz'da yapılacak zirve dolayısıyla gri pantolon, beyaz gömlek giyecek taksiciler, yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram edecekler

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner:

"NATO Zirvesi'nin ülkemizde olması bizleri heyecanlandırdı. Çok önemli olan bu toplantı için Ankara'ya özellikle yurt dışından gelen konuklara en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

7- Trafik sigortasında "aracı" dönemi kapanıyor

Yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken, sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına ihtiyaç kalmayacak

Değer kaybı kaynaklı tahkim ve dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün zaman içinde sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor

(Bahar Yakar/İstanbul)

8- Yapay zeka dönüşümü ABD'de teknoloji şirketlerinde işten çıkarmaları hızlandırıyor

Teknoloji şirketleri yapay zeka yatırımlarını artırırken binlerce çalışanı kapsayan küçülme kararları alıyor

Son dönemde Oracle'dan Meta'ya birçok şirketin yeniden yapılanma gerekçesiyle iş gücünü azalttığı dikkati çekiyor

(Dilara Zengin/İstanbul)

9- Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi

Almanya'da aşırı sıcaklar ulaşım ve sağlık altyapısını olumsuz etkilerken, iklim uyum yatırımları yeniden gündeme geldi

41 dereceyi aşan sıcaklıklar ulaşımı aksattı, vatandaşlar altyapının iklim krizine hazırlıksız olduğunu savundu

Vatandaşlar, aşırı sıcakların ardından hükümete altyapı ve iklim uyum yatırımlarını artırma çağrısı yaptı

(Cüneyt Karadağ-Erbil Başay/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Erken başlayan rekor sıcaklıklar, İsviçre Alpleri'nde görülmemiş buzul erimesine neden oluyor

İsviçre Buzul İzleme Ağı Direktörü Matthias Huss:

"Şu anda Alplerde benzeri görülmemiş erime oranları görüyoruz. Son günlerde buzulların olduğu bölgedeyim ve buzun kalınlığının ne kadar hızlı azaldığını görmek gerçekten etkileyici"

"Mayısta ilk sıcak hava dalgasını yaşadık. Şimdi bu sıcak hava dalgası, zaten kötü olan bir durumun üzerine geliyor. Şu anda sürdürülemez kütle kaybının başladığı bir durumdayız. Bu durum, mevsim için gerçekten erken"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

11- İstanbul kruvaziyer şirketlerinin ana limanı haline geldi

Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin İstanbul'u başlangıç ve bitiş noktası olarak tercih etmesi turizm gelirlerine önemli katkı sağlıyor

Sea Genesis Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yazıcı:

"Ana liman olarak kullanılan limanlardan seyahate başlayan yolcuların kişi başı harcaması 1500 ila 2000 dolar seviyesine ulaşıyor. Bu, transit kruvaziyer yolcusunun yaklaşık yedi katı ekonomik katkı anlamına geliyor"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Uydudan izlenen "Altın", "Gümüş", "Flora" ve "Fauna" binlerce kilometre katetti

Antalya'da yaklaşık 2 yıl önce takip cihazı takılan caretta carettalardan "Gümüş" 28 bin, "Altın" 12 bin kilometre yüzerken, "Fauna" göç yolculuğunda 13 bin, "Flora" ise 10 bin kilometre yol aldı

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat:

"Manavgat ilçesi Kızılot bölgesinde 2024 ve 2025'te ikişer uydu izleme cihazı taktığımız 4 kaplumbağadan veri almaya devam ediyoruz"

(Gülsem Adam/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

13- Boyun fıtığı nedeniyle sağ kolunu kullanamayan hasta, 15 dakikalık işlemle sağlığına kavuştu

İleri derecede boyun fıtığı teşhisi konulan hasta, yaklaşık 15 dakikalık radyofrekans ve transforaminal enjeksiyon tedavisi yöntemi ile 2 saatlik gözlemin ardından taburcu edildi

Uzm. Dr. Mehmet Rıdvan Yalın:

"Hastamızın yıllardır olan ağrısı son 2 ayda dayanılmaz boyuta gelmişti. Kendisine algolojik işlemlerden bahsettik ve planlamasını yaptık. Yaklaşık 15 dakika süren küçük girişimsel bir işlemle hastamızı şifaya kavuşturduk"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Kırkpınar'ın altın kemeri 29 yıldır daimi sahibini bekliyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yalnızca üç yıl üst üste başpehlivan olan ya da yeni düzenlemeyle farklı dönemlerde 5 kez başpehlivanlığa ulaşan güreşçilere daimi olarak verilen altın kemer, Ahmet Taşçı'nın 1997'deki son başarısından bu yana yeni bir daimi sahip bulamadı

Bu yıl yapılan kural değişikliğinin ardından Recep Kara ve Ali Gürbüz, altın kemerin daimi sahibi olmaya en yakın adaylar arasında yer alıyor

(Salih Baran / Edirne)

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Kaynak: AA