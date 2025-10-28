ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 28 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında

Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle Türk tarihinde yeni bir sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı

Yeni Türk devleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüzünü çağdaşlaşma ve demokrasiye çevirirken, 29 Ekim günü de 1925'ten bu yana "milli bayram" olarak kutlanmaya başlandı

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Ankara YHT Garı 9 yılda 40 milyondan fazla yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda 9 yılda 40 milyon 215 bin 332 yolcuya hizmet verildi ve günlük ortalama yaklaşık 17 bin yolcu ağırlanmış oldu"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı, ocak-eylül döneminde 47 bin 630'a çıktı

Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında, aynı dönemde 541 bin 3 araç taşındı

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Posta sektörünün geliri 2025'in ilk yarısında 77 milyar lirayı aştı

Sektörde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılarının gelirleri, aynı dönemde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 37,4 artış gösterdi

Hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı geçen yıl itibarıyla 3,2 milyar lirayı aşarken, çalışan sayısı 118 bini geçti

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- DİJİTAL GİRDABA KAPILANLAR temalı dosya haberimizin bugün yayınlanacak bölümleri:

Sosyal medyada gelir kapısına dönüşen şiddet içerikli haberler, tüketildikçe kanıksanıyor

(Damla Delialioğlu/Ankara)

Dijital mecralarda olumsuz haber okuma alışkanlığı dürtü haline gelerek bağımlılığa dönüşüyor

(Damla Delialioğlu/Ankara)

Sosyal medya çağında dikkat, ekonomik kaynağa ve dijital sermayeye dönüşüyor

(Damla Delialioğlu/Ankara)

6- İngiliz küratör Simons'a göre, İsrail, Filistin kimliğini inkar için kütüphane ve üniversiteleri hedef aldı:

"İsrailliler, tıpkı tıbbi personeli hedef aldıkları gibi, üniversite kütüphanelerini de kasıtlı olarak hedef alıyorlar. Elimde Gazze'deki bir Filistinliye ait iki fotoğraf var. Biri kitap koleksiyonunun 2023 sonundan önceki fotoğrafı, diğeri ise tahmin edebileceğiniz gibi enkaz halindeki binanın fotoğrafı"

(Nuri Aydın/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Dünyanın en büyük el yazması Mushaf'ı İstanbul'da yazıldı

Irak'ta kuyumculuk yaparken 2017'de ailesiyle İstanbul'a yerleşen Ali Zaman, 4 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğindeki sayfalardan oluşan el yazması Kur'an-ı Kerim'i 6 yılda tamamladı

Ali Zaman'ın oğlu Rekar Zaman: "Hat sanatı daha çok Türkiye'de değer gördüğü için Türkiye'de kalsın isteriz. Türkiye'nin arşivine bir eser eklemek bizim için daha güzel olur"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine yaşama sevinciyle yıllara meydan okuyor

Elazığ'da yaşayan, 7 çocuğu ve 20 torunu bulunan Nazife Gül, Cumhuriyet'in 102'nci yılına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyor

Gül: "Bayramlar çok güzel olurdu, askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Gençlerimize sesleniyorum, vatanımıza dikkat etsinler, doğru yoldan şaşmasınlar"

(İsmail Şen/Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur: "Yerleşim planı bölgenin topografyasına uygun biçimde tasarlandı, bu sayede modern ve düzenli bir köy yerleşimi ortaya çıktı"

(Okan Coşkun/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Caretta caretta "Cumhuriyet" mavi sularda 1 yılda 500 kilometre yol katetti

Geçen yıl 29 Ekim'de denize bırakıldığı için "Cumhuriyet" adı verilen caretta caretta, bir yılda Akdeniz'de 500 kilometrelik yolculuğa imza attı

Yunanistan'ın Koufonisia Adası açıklarına ulaşan Cumhuriyet, Akdeniz'in mavi sularında yolculuğunu sürdürüyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı)

11- Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimine kırgın:

"(2023 yılındaki Beşiktaş dönemi) Futbolcu olarak son senemdi. İçeriyi görüp ileride sportif direktör olarak bunun devamını yapabilirdim. Sonra yönetim değiştiğinde nazikçe beni bir kenara koydular"

"Zaniolo özel ve büyük bir oyuncu. Şu an çok iyi gidiyor. Buraya hazır geldi. Satın alma opsiyonu bize, oyuncuya ve performansa bağlı. Buna sezon sonunda biz karar verebiliriz"

"Türkiye (A Milli Futbol Takımı) artık hak ediyor. Türkiye inşallah Dünya Kupası'na katılır. 24 sene sonra onları yeniden izlemek gurur verici olacak"

"Kenan Yıldız, gün gün büyüyor. Çok efendi, çok iyi bir oyuncu"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Görüntülü)

12- Hentbol altyapısı için ülke genelinde İspanyol sistemiyle çocuklar seçiliyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Serdar Eler: "Altyapı tarama faaliyeti ve antrenör eğitimleri anlamında İspanyol sistemiyle modern hentbola yönelik projeyi hayata geçirdik."

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes: "Yetenekli oyuncuları test etmeye başladık, seçtiklerimiz çok çabuk öğreniyorlar. Bundan dolayı mutluyum"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

