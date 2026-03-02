ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"TCDD tarafından büyükşehirlerde hizmete sunulan kent içi raylı sistem hatları, şehir içi ulaşımın yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor"

"Bu yılın sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye, 41 bilim merkeziyle geleceğin kaşiflerini yetiştiriyor

Bu merkezlerde birbirinden farklı temalarda sergileri ziyaret edebilen gençler ve çocuklar, yeni teknolojilerden temel bilimler evrenine, dünyadan bilim tarihine kadar pek çok alanda bilgileri keşfediyor

İstanbul'da 5, Ankara'da 4, İzmir'de 3 bilim merkezi faaliyette bulunuyor, farklı illerde de yeni merkezler için hazırlık yapılıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kadın girişimciler, ihracat destekleriyle dünya pazarında iz bırakıyor

(Seda Tolmaç-Serhat Tutak/Ankara)

Üretimde kadınların elinin değdiği süt işleme tesisi ihracata odaklandı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Hatay tuzlu yoğurt çorbası

Coğrafi işaretli Antakya tuzlu yoğurduyla hazırlanan tescilli çorba, Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Maydanoz köftesi

Bartın'da besin değeri açısından zenginliği ve tok tutma özelliği dolayısıyla ramazan ayında evlerde sıkça tüketilen maydanoz köftesi, taze maydanoz ve çeşitli baharatların verdiği aromayla damaklarda farklı bir tat bırakıyor

(Selim Bostancı/Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - 2. Abdülhamid'in el izlerini taşıyan Yıldız Hamidiye Camisi

Abdülhamid'in cuma selamlıklarında kullandığı, hünkar mahfilindeki kafesleri de sedir ağacından kendisinin yaptığı cami, tek minaresi, neogotik detayları ve kufi hatla yazılmış kuşak yazılarıyla geç dönem Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa:

"Caminin hat sanatı açısından da ilginç özelliği var. Klasik camilerimizde celi sülüs hattı kullanılıyor. Burada enteresan bir şekilde kufi tercih edilmiş. Uzunca bir kuşak yazısı bütün camiyi dört bir taraftan dolanıyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yapay zekanın savaş ortamında kullanımı hukuki soru işaretlerini büyütüyor

Uluslararası insancıl hukukta yapay zekanın kullanımı doğrudan düzenlenmiyor ancak yeni silah teknolojilerine ilişkin kuralların yapay zeka ve otonom silah sistemleri üzerinde de uygulanması gündemde

Milli Savunma Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Mustafa Tuncer:

"Kitlesel gözetim kavramının ABD iç hukukunda farklı bağlamlarda, farklı şekillerde tanımlanması, bu konuda beyanın içerdiği taahhüdü de belirsiz hale getirmektedir"

"En bağlayıcı ve hukuken güvenli seçenek, bu kavramların sözleşme özelinde net bir şekilde tanımlanması ve olası iç hukuk değişikliklerinden hariç tutulacak şekilde değerlendirilmesidir"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

7- Devlet korumasındaki kızların çocuk evi "sporcu fabrikası"na dönüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) Modeli kapsamında koruma altında olan ve aynı evde kalan 6 kız çocuğu, farklı spor branşlarında kazandıkları başarıların yanı sıra Türkiye ve dünya dereceleriyle de dikkati çekiyor

Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Sıdıka Piroğlu:

"Kızlarımızın hepsi ayrı ayrı branşlarda sporla ilgileniyor. Ayrıca aralarında 4 milli sporcumuz var. Türkiye şampiyonasında büyük dereceler aldılar ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandılar"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Zerenspor'da CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final heyecanı

Başkent ekibinin Sırp smaçörü Aleksandra Uzelac:

"Savaşmaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımızda çeyrek finale yükselmek gerçekten büyük bir başarı"

Milli voleybolcu Janset Cemre Erkul:

"(CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi) Takımımla böyle bir şey başarmak gerçekten çok mutluluk verici, çok gurur verici"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli futbolcular Ece Türkoğlu ile Kezban Tağ, Dünya Kupası elemelerinden umutlu

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Türkoğlu:

"İki maç (Malta ve Kuzey İrlanda) da çok zor olacak. Takım olarak da zorluklara alışmış bir takımız. Malta maçı için de çok heyecanlıyız. Kesinlikle üç puan için sahaya çıkacağız"

Ay-yıldızlı futbolcu Kezban Tağ:

"Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp daha sonra İsviçre maçına hazırlanmak"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- PORTRE - Türkiye'de olimpizmin öncüsü: Selim Sırrı Tarcan

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesini kuran Tarcan, vefatının 69'uncu yılında anılıyor

Türkiye'de voleybol kurucusu olarak kabul edilen Selim Sırrı Tarcan, "Olimpizmin öncüsü" olarak anılıyor

1907'de modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin ile tanışan Tarcan, Uluslararası Olimpiyat Komitesinde Osmanlı Devletini temsil etti

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

