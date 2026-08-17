Gündem Özeti: 13 Başlıkta Gelişmeler

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Operatörler yarıştı, numara taşıma 218 milyonu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğu:

"Operatörlerin en uygun fiyata en iyi hizmeti sunma yarışı, abonelerimizin yararına bir durum"

"Rekabet ortamının ne kadar güçlü olduğu, taşınan numara sayılarına bakılarak da görülebilir. Yılın birinci çeyreğinde taşınan 3,5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısı 218 milyon 239 bin 274'e ulaştı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye'de ticaret sektöründeki çalışan sayısı yıllık bazda 80 aydır artıyor

Ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı haziranda 3 milyon 564 bin 721 kişiye çıktı

Sektörde faaliyet gösteren 1,8 milyonu aşkın kişi perakende ticaret, 1,3 milyon kişi de toptan ticaretle uğraşıyor

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- MEB'den, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okullardan Türk okullarına geçişe denklik imkanı

Türkiye'de yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Bakanlığa bağlı Türk okullarına geçmek isteyenler, 31 Aralık 2026'ya kadar denklik başvurusunda bulunabilecek

Düzenlenecek denklik belgeleri, izinsiz faaliyet yürüten yabancı okulların tanınması veya bu okulların faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edilmesi anlamına gelmeyecek

(Şeyma Güven/Ankara)

4- Türk mobilya sektörü yönünü akıllı ve yapay zeka destekli ürünlere çevirdi

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Levent Öztekin:

"Küresel akıllı mobilya pazarının, her yıl ortalama yüzde 15 büyüme kaydederek 5 yıl içinde 9-10 milyar dolar seviyelerine yaklaşacağı öngörülüyor. Özellikle çalışma masaları ve oturma gruplarında kablosuz şarj, sesli kontrol ve ergonomik otomasyon gibi özelliklerin, yatak odalarında ise yapay zeka destekli sağlık ve uyku izleme sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor"

"Mobilya sektörü olarak bu dönüşüme hızla adapte olmaya çalışıyor, bu alanda gereken adımları atıyoruz"

(Doğukan Gürel/Ankara)

5- Tunus pazarı Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor

Türkiye'nin yılın 7 ayında Tunus'a gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 720 milyon 386 bin dolara ulaştı

DEİK Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Banu Küçükel:

"Tekstil ve hazır giyim alanında Türkiye'nin kaliteli, hızlı ve esnek üretim kapasitesi önemli bir avantaj sağlarken Tunus'un Avrupa'ya yakınlığı ve mevcut sanayi ekosistemi iki ülke firmaları arasında üretim ve tedarik zinciri işbirlikleri açısından fırsatlar sunuyor"

(Mücahit Enes Sevinç-Fahri Aksüt/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- İstanbul'da ayçiçeği üretimi desteklerle güçlenirken rekoltede artış bekleniyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar:

"İstanbul'da geçen sene ayçiçeğinde gerçekleşen rekoltemiz 44 bin ton civarındaydı. Bu sene hasat dönemine yaklaşıyoruz, özellikle erken ekilişlerle beraber hasat da başlamak üzere. Hasatla beraber rekoltemizin ayçiçeğinde yüzde 20-25'ten fazla artacağını tahmin ediyoruz"

Ayçiçeği üreticisi Tahsin Özdil:

"Devlet desteklerinden yararlanıyoruz. Bizler için bunlar çok önemli. Onlar olmasa belki de şu anki şartlarda altından kalkamayabiliriz ama bu desteklerin de artırılması yönünde beklentimiz var. Bunların artırılması bize büyük bir avantaj, büyük bir fayda sağlayacak"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- El Nino ve Pozitif Hint Okyanusu Dipolü rekor sıcaklık riskini artıracak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Dünya genelinde ortalama sıcaklıklarda yukarı yönlü bir sıçrama olacak. Zaten ısınmakta olan bir sisteme El Nino'nun kısa vadeli katkısı eklenince rekor sıcaklık aylarını görmemiz olası"

"Pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün aynı döneme denk gelmesi ki bu çakışma, iki sistemin etkilerini birbirine ekleyerek bölgesel risklerin geçmiş dönemlere kıyasla daha keskin yaşanmasına zemin hazırlıyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

8- Bir damla suyun İstanbul'daki 19 asırlık yolculuğu

Roma-Bizans döneminde temelleri atılan ve Mimar Sinan'ın 16. yüzyılda inşa ettiği Kırkçeşme Su Sistemi ile zirveye ulaşan İstanbul'un 19 asırlık su medeniyeti, Belgrad Ormanı'nda biriken bir damla suyun bentlerden kemerlere, maksemlerden çeşmelere uzanan yolculuğuyla kentin görünmeyen kültürel mirasını gözler önüne seriyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş:

"Kırkçeşme Su Tesisleri adını, Bozdoğan Kemeri yakınında bulunan çok sayıdaki çeşmeden alıyordu. Bu çeşmeler, özgün işlevine uygun biçimde ya da en azından sembolik olarak yeniden ihya edilmeli"

"Belgrad Ormanı'ndan başlayıp Kağıthane Vadisi'ne uzanan güzergahta yalnızca Kırkçeşme Su Tesisleri'ni anlatan özel turistik rotalar oluşturulabilir"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dolandırıcılıktan kesinleşen mahkumiyet, paranın sanığa gitmediği anlaşılınca bozuldu

İstanbul'da sosyal medya üzerinden telefon satışında bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan kişinin, mağdurun gönderdiği paranın sanığın hesabına aktarılmadığının anlaşılmasıyla masum olduğu ortaya çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, bankacılıkta "havuz hesap" olarak adlandırılan hesapların, gün içinde para akışının gerçekleştiği farklı hesapların tek noktadan kontrol edilmesine olanak sağladığını belirterek, şirketin havuz hesabındaki işlem hareketlerinde mağdurun gönderdiği paradan sonraki ilk işlemin Arıkan'ın hesabında olduğunu, karışıklığın bu nedenle yaşandığını vurgu yaptı

Hakkındaki hükmün bozulmasını sevinçle karşılayan Enes Arıkan:

"İstinafın mahkumiyet hükmünü bozduğunu öğrendiğim an, dünyanın en mutlu insanı gibi hissettim. Avukatım kararı satır satır okurken havalara uçuyordum. Olayı yazdıkları her satırdan ne kadar iyi anladıklarını görmek muazzam bir histi. Sonunda derdimi birileri anlamıştı, çok sevinçliydim"

(Mikail Bıyıklı-Mirac Mina Solmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Büyük Hun-Türk Kurultayı'ndaki "Atilla Çadırı" Hun dönemine ışık tutuyor

Kurultayın organizatörlerinden Macar Turan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Varga Zoltan:

"(Atilla Çadırı) Bu çadırın bizim için bu kadar önemli olmasının sebebi, Turan'dan gelen her türlü serginin, özellikle arkeoloji ve antropolojiye dayalı bilimsel sergilerin burada sergilenmesidir. Gördüğünüz gibi, özel arkeolojik yüz rekonstrüksiyonları var"

(Salih Okuroğlu-Muhammet İkbal Arslan/Bugac) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Dallas Mavericks'e transfer olan Tarık Biberovic'in NBA'de hayalleri büyük:

"Olabildiğince süre alıp yeteneğimi gösterebilmek ve takımın en güvenilir oyuncularından biri olup ileride çok büyük bir kariyere sahip olmak istiyorum"

"Fenerbahçe'nin bana verdiği hayatı hayal edemezdim. Burada bulduğum fırsat sayesinde en yukarı çıkabildim"

"Milli takım için oynamak benim için bambaşka bir duygu"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Fenerbahçe, Avrupa'da 305. maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304 maçta 121 galibiyet, 66 beraberlik, 117 yenilgi yaşadı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 46 eleme müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, 18 galibiyet elde ederken 14'er kez beraberlik ve mağlubiyet yaşadı

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

13- Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, Dünya Kupası'nda takım ruhuna güveniyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı:

"Bizim ruhumuz birlikte hareket etmek ve birlikte savaşmak"

"Bu takımın her şeyi yapabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum"

"Elbette hayallerimiz çok büyük. Ancak bunları konuşmaktan ziyade adım adım ilerlemek istiyoruz"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA