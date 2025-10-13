ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- MEB'in okul kıyafeti kararından öğretmen ve veliler memnun

Bakanlıkça bu yıl başlatılan okul kıyafeti uygulamasına ilişkin 32 bin öğretmen ve 407 bin velinin katılımıyla yapılan ankette, öğretmenlerin yüzde 94,6'sı, velilerin ise yüzde 85,5'i okul kıyafeti uygulama değişikliğinden memnun olduğunu belirtti

Öğretmenlerin yüzde 93,2'si, velilerin ise yüzde 85,9'u okul kıyafetinin öğrencilerde okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade etti

2- Türkiye'de satılan gayrimenkul sayısı 9 ayda 2,3 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 11,4 artarken eylülde 300 bin 687 satış ile yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı

Tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri ise yılın 9 ayında yüzde 77,5 artarak 105,6 milyar liraya yükseldi

3- SABİM, 9 ayda 2 milyondan fazla çağrıya yanıt verdi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak: "Biz ortaya koymuş olduğumuz hizmetlerin ötesinde bir nevi nabız tutuyoruz. Vatandaşlarımızı arıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Sağlık okuryazarlığı alanında da vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması için rehberlik yapmaya çalışıyoruz"

"Vatandaşlarımızın en çok ulaştığı konu başlıklarından birisi 'bilgi alma', bu da bizi aslında sevindiriyor. Burası aslında doğru bilginin paylaşıldığı en önemli merkezlerden birisi"

4- Bankacılık sektörü en fazla krediyi imalat sanayisine sağladı

Nakdi kredilerde imalat sanayisinin payı yüzde 22 oldu

İmalat sanayisi başlığı altında 830,2 milyar lirayla en fazla kredi kullandırılan sektör ise metal ana sanayi olurken, onu 685,7 milyar lira ile tekstil ve tekstil ürünleri, 602,1 milyar lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti

5- Serbest bölgelerde 9 aylık ticaretin yaklaşık yarısını ihracat oluşturdu

Serbest bölgelerden ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ticaretin hacmi 21,2 milyar doları buldu

Yatırımcıya ve üreticiye çeşitli avantajlar ve teşvikler sunan serbest bölgeler, 92 bin 234 kişiye istihdam imkanı sağladı

6- Çocuklara sosyal medya yasağı küresel çapta destek görüyor

Ipsos'un yaptığı "Education Monitor 2025" araştırmasına göre, dünya genelinde katılımcıların yüzde 71'i 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını savunuyor

Katılımcıların yüzde 37'si yapay zekanın okullarda yasaklanması gerektiğini düşünürken, yüzde 38'i ise bu görüşe karşı çıkıyor

UC San Francisco tarafından yayınlanan ve 12 bine yakın çocuğu 3 yıl boyunca takip eden bir çalışma, 9-10 yaş grubundaki çocukların sosyal medya kullanım süreleri arttıkça depresif belirtilerinin de belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu

7- Siber güvenlikte risk de fırsat da büyük

Yerli İşletmeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve CyberArts Genel Müdürü Erdem Eriş:

"Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması önemli bir gelişme. Türkiye'nin çok doğru bir adım attığını düşünüyorum. Türkiye'nin siber güvenlikte gerçekten bir şansı var. Yerli ve milli kalkınma anlayışının en önemli kısmı bence yazılım, yazılımın içerisinde de siber güvenlik"

"Siber güvenlik aynı zamanda bir savaş alanı. Yeni Başkanlık ve kanunu iyi kullanırsak SİHA'larda, İHA'larda elde ettiğimiz başarı tesadüf değil. Savaş söz konusu olduğu zaman Made in Türkiye, Türk Malı olmak çok kıymetli. Siber güvenlik, siber savaşların dünyasında Türkiye'yi öne çıkaracak ve Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkı sunabilecek bir alan"

8- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - Vodafone 98 ülkeden global teknoloji deneyimiyle 5G'ye hazır

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy:

"Vodafone Türkiye olarak bu global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız"

"5G, Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğini belirleyecek, bireysel kullanıcıların deneyimlerini, kurumların iş yapış biçimlerini, sanayiden sağlığa, eğitimden girişimciliğe kadar birçok alanı dönüştürecek bir potansiyel taşıyor"

9- Mersin'de bir kadının öldüğü asansör kazasında denge ağırlıklarının kabine düştüğü belirlendi

Tarsus ilçesinde -1. kata düşen asansörde Pelin Yaşot Kıyga'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, son periyodik bakımdan sonra asansöre "can ve mal güvenliği açısından hafif kusurlu seviyede" olduğunu gösteren "mavi etiket" yapıştırıldığı belirtildi

Asansör firması ve bina yönetiminden sorumlu firmanın kusurlu bulunduğu rapordan: "Denge bloklarının yüksekten asansör kabini üzerine düşerek kabin ve kabine bağlı sistemlere hasar verdiği, kabin tavanını delip içerideki Pelin Yaşot Kıyga'nın yaşamını yitirdiği olayın cereyan ettiği, kazanın meydana gelmesinde kasıt unsuru olmamakla birlikte alınabilecek tedbirlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu kanaatine varılmıştır"

10- Kumar bağımlılığından kurtulduğu günü doğum günü ilan etti

Yaklaşık 20 yıllık bağımlılığından Yeşilay YEDAM'la kurtulan A.B: "Hayatımın en büyük şanslarından biri, karşıma Yeşilay YEDAM çıktı. Hayatımı kurtardılar, beni kumar bağımlılığından kurtardılar"

"Belli periyodlarda ara verdim ama 6 Temmuz 2024'te Türkiye-Hollanda maçıyla son bahsimi oynadım. 6 Temmuz 2024'ten beri yaklaşık 14 aydır hiçbir şey oynamıyorum. 6 Temmuz 2024 benim hayatımın ikinci doğum günüdür"

11- A Milli Futbol Takımı 645. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 357'si resmi, 287'si özel 644 karşılaşma oynayıp 1'i hükmen 253 galibiyet, 150 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 27'nci maçını oynayacak

12- Türkiye ile Gürcistan 8. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki dördüncü maçını oynayacağı Gürcistan ile tarihinde 8. kez karşılaşacak

Gürcistan ile yaptığı müsabakalarda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 18 kez havalandırdı, kalesinde 8 gol gördü

