ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Türkiye, hava sahasının kullanımından rekor gelir elde etti

Türkiye'nin geçen yıl seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar, yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeye çıktı

Ülke, bu miktarla EUROCONTROL üyesi 42 ülke içinde 6'ncı sırada yer alırken "hava sahasına talep" sıralamasında ikinci oldu

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, Türkiye'nin barış gücüne katılımını artırmak istediklerini söyledi:

"Barış gücü personelimiz ve barış gücü topluluğunun bir parçası olan Türk barış gücü personeli, her gün gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor"

"Barış gücü personeline karşı işlenen suçların savaş suçu teşkil edebileceği gerçeği de unutulmamalıdır"

(Sümeyye Dilara Dinçer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye, IFC'nin küresel portföyünde en büyük üçüncü ülke konumunda

IFC Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan Direktörü Lisa Kaestner:

"IFC, son 10 yılda Türkiye'ye 25 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Türkiye, IFC'nin küresel portföyünde en büyük üçüncü ülke olarak öne çıkıyor"

"Reel sektörde imalat, lojistik ve değer zincirleri boyunca yaptığımız yatırımlarla Türk şirketlerinin rekabet gücünü ve büyümesini destekliyoruz"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Romanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı AB ülkeleri arasında 5. sırada yer alıyor

Romanya Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan:

"Romanya'da aktif olarak faaliyet gösteren 2 bin 500 civarında Türk sermayeli firma bulunmaktadır"

"Artan ticaret hacmi, güçlü yatırım ilişkileri ve stratejik konumu sayesinde Romanya, Türk iş dünyası için hem güvenli hem de büyüme potansiyeli yüksek bir merkez olmaya devam etmektedir"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı)

5- İstanbul'daki ilkokullarda erken teşhis için işitme ve göz taraması

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"(2025-2026 eğitim öğretim yılı) Bu yıl 167 bin çocuğu işitme taramasından geçirdik. Portatif cihazlarla yapılan testlerde risk tespit edilen çocuklar, İstanbul'daki 24 işitme referans merkezine yönlendiriliyor. Bu yıl ilk 3 ayda kentte 12 bin çocuğumuza göz taraması yapmış durumdayız. 273 çocuğumuzun hiçbir şekilde gözlük tanısı almamış, gözlük takmayan ve görme kusurundan habersiz olduğunu tespit ettik"

"Teşhiste geç kalındığında vücut gelişiminden zihinsel gelişime kadar telafisi mümkün olmayan problemlerle karşı karşıya kalınabileceği için çocuk taramalarına çok dikkat ediyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İstanbul Boğazı'ndan yılın ilk çeyreğinde 9 bin 195 gemi geçti

"Kıtaları birleştiren" Boğaz'dan yılın ilk üç ayında günde ortalama 102 geminin geçtiği hesaplandı

Ocak-mart döneminde geçen gemilerin 5 bin 792'sinin kılavuz kaptan hizmeti aldığı belirlendi

??(Muhammed Gencebay Gür/İstanbul)

7- MASFED'den elektrikli araç şarj altyapısı için stratejik planlama çağrısı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Bugün ülkemizde, ana arterlerde elektrikli araçlar için şarj noktalarının sayısının artması önemli bir gelişme olmakla birlikte, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılması büyük önem taşıyor"

"Altyapı yatırımlarının yalnızca sayısal değil, stratejik bir planlamayla ele alınması gerektiğine inanıyoruz"

(Serhat Tutak/Ankara)

8- Denizlerdeki ısınma dünyada ve Türkiye'de yeni riskler oluşturuyor

Nisan ayında kutup bölgeleri dışındaki okyanuslarda ortalama 21 dereceyle en yüksek ikinci deniz yüzeyi sıcaklığı kaydedildi

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu:

"El Nino etkili olursa 2026 boyunca deniz yüzeyi sıcaklığında yeni rekorlar görülebilir. Böylelikle denizel biyolojik stres olayları yoğunlaşarak kıyı taşkınları ve fırtına kabarması riskleri artabilir"

(Gülseli Kenarlı-Yeşim Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

9- TEKNOKRASİ VE TEKNOFAŞİZM - Palantir'in geliştirdiği yapay zeka teknolojileri, İsrail ordusu tarafından kullanılıyor

Microsoft'un 50. yılı etkinliğinde, şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesinin ardından işten çıkarılan yazılım mühendisi Ibtihal Abousaad:

"Palantir'in Pentagon'a sunduğu hizmetler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında kullanıldı. Daha önce Lübnan'da çağrı cihazı kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda da Palantir teknolojileri kullanıldı"

"Bu sistemlere yazılım demeye bile tereddüt ediyorum, çünkü bunlar açıkça gözetim, savaş ve öldürme amacıyla tasarlanmış"

(Irmak Akcan-Zeynep Katre Oran/Ankara)

10- Emtia piyasalarında barış umudu fiyatlamalara yön verdi

Kakao fiyatları, tamamlanan haftada temel arz-talep dengesinden çok, fonların kısa pozisyon kapatmaları sonucu oluşan alımlarla sert yükseldi

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,5, platinde yüzde 3,6 ve altında yüzde 2,2 artarken paladyumda yüzde 2,3 gerileme görüldü

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

11- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

12- Karateci anne, kızı ve torunu Anneler Günü'nde tatamide buluştu

Antrenör anne Gülayten Şan:

"Çocuklarımın başarısı ve karakteri beni gururlandırıyor"

Milli karateci kızı Dilara Şan:

"Annenizin tatamide olması ayrı bir güven duygusu veriyor. Anneme minnettarım. O olmasaydı bugün olduğum kişi olamazdım. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum"

(Fatih Gazioğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

