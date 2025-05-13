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Özel Eğitimde Sanat ve Spor Festivali Büyüledi

Özel Eğitimde Sanat ve Spor Festivali Büyüledi
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Halise Arslan Özel Eğitim Okulları'nın düzenlediği festivalde, özel gereksinimli bireylerin topluma katılımı için sanat ve spor etkinlikleri düzenlendi. Festival, Türkiye genelinden öğrencilerin katılımıyla büyük ilgi gördü.

(ANKARA)- Halise Arslan Özel Eğitim Okulları'nın özel öğrencilere yönelik düzenlediği Özel Eğitimde Sanat ve Spor Festivali'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Halise Arslan Özel Eğitim Okulları'nın 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde organize ettiği Özel Eğitimde Sanat ve Spor Festivali, Mia Yaşam Merkezi Bahçesi'nde yapıldı. Etkinlik, sanat ve spor aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin topluma katılımına dikkat çekti.

Festival boyunca kil ve seramik çalışmaları, ebru, renklerle örüntü tasarımları ve materyal baskı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ritim etkinlikleri ile öğrenciler müziğin birleştirici gücünü deneyimlerken; parkur yarışları, cimnastik, voleybol gibi spor etkinlikleri ve geleneksel oyunlar da çocukların keyifle katıldığı dinamik alanlar sundu.

Festival kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen ancak ilk kez Türkiye genelinde bu kadar geniş katılımla gerçekleşen "Balıkların Evi" konulu Ulusal Özel Eğitim Resim Yarışması da büyük ilgi gördü. Türkiye'nin 58 ilinden özel gereksinimli öğrencilerin gönderdiği eserler, festival süresince açılan özel sergide sanatseverlerle buluştu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, farklı illerden gelerek ödüllerini aldı.

Etkinlikte Halise Arslan Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen gösteriler ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Protokol üyeleri, eğitimciler, aileler ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan festival, hem içerik hem de katılım açısından örnek bir organizasyon oldu.

Festivalin finalinde ise sevilen sanatçı Kutsi sahne aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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