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Özdağ, fonlarda işlem durdurulmadan önce 12 kişinin çıktığı iddiasını TBMM'ye taşıdı

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Özdağ, fonlarda işlem durdurulmadan önce 12 kişinin çıktığı iddiasını TBMM'ye taşıdı
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Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fonlarda işlemler durdurulmadan önce 12 kişinin yüksek miktarlı satışla çıktığı iddialarını TBMM'ye taşıdı. Özdağ, Bakan Mehmet Şimşek'ten bu kişilerin kim olduğu ve mal varlıklarına tedbir uygulanıp uygulanmadığının yanıtını istedi.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bazı portföy yönetim şirketlerince yönetilen fonlarda işlemler durdurulmadan önce 12 kişinin yüksek miktarlı satışlar yaparak fonlardan çıktığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sundu.

Özdağ, önergesinde kamuoyuna yansıyan iddialara dikkati çekerek, bazı portföy yönetim şirketlerince yönetilen ve bir bölümü kapalı fon niteliğindeki fonlarda işlemlerin durdurulmasından önce 12 kişinin yüksek miktarlı satışlar gerçekleştirdiğini, milyarlarca liralık varlıkla fonlardan çıktığını ve bu kişilerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bilindiğinin ileri sürüldüğünü belirtti.

Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, "Fonlardan işlemler durdurulmadan önce yüksek miktarda satış yaparak çıkan kamuoyunda '12 kişi' olarak ifade edilen kişiler kimlerdir? Bu kişilerin fonlardan toplam ne kadar kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir? Bu kişilerin mal varlıklarına el konulmuş veya mal varlıkları hakkında herhangi bir tedbir uygulanmış mıdır" sorularının yanıtlamasını istedi.

Kaynak: ANKA
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