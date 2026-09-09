Özbekistan yılın ilk 8 ayında 9,1 milyon yabancı turist ağırladı

TAŞKENT, 9 Eylül (Xinhua) -- Özbekistan, 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artışla 9,1 milyon yabancı turist ağırladı.

Özbekistan Turizm Komitesi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ocak-temmuz döneminde kaydedilen 7,7 milyon ziyaretin ardından yalnızca ağustos ayında 1,4 milyon yabancı ziyaretçi ülkeye geldi.

Dönem boyunca birçok önemli uluslararası pazardan gelen ziyaretçi sayısında kayda değer büyüme kaydedildi. Malezya'dan gelen turist sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıkarken, Japonya'dan gelen turist sayısı 1,5 kat, ABD'den gelen turist sayısı 1,4 kat, Rusya'dan gelen turist sayısı ise 1,3 kat arttı.

Özbekistan'ın ilk 8 aydaki turizm hizmetleri ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 4,6 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua