Özbekistan ve Sırbistan Liderlerinden Tarihi Görüşme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'a gelen Vucic ile görüştü.

Mirziyoyev, görüşmede, Vucic'in ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk temas olması nedeniyle tarihi bir önem taşıdığını belirterek, ikili ilişkileri niteliksel olarak daha yüksek bir seviyeye taşıyacağını ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlandığını aktaran Mirziyoyev, Özbekistan ve Sırbistan arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Mirziyoyev ve Vucic, karşılıklı ticaret hacminin artırılması, tarım, makine, ilaç ve kimya sanayi, bilişim teknolojileri ve dijitalleşme, turizm ve diğer alanlarda geniş kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesinin önemini dikkati çekti.

Cumhurbaşkanları, Trans-Hazar koridoru dahil Orta Asya-Balkanlar güzergahında yeni ulaşım hatlarının geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Özbekistan-Sırbistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun ilk toplantısının gelecek yıl Taşkent'te yapılmasını kararlaştırdı.

İkili ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması konusunda anlaşan liderler, görüşme sonuçlarını içeren ortak bildiriyi imzaladı.

Liderler, görüşmelerin ardından ticaret, ekonomi, mühendislik, ileri teknoloji, yapay zeka, sağlık, turizm, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma ve protokollere imza attı.

Vucic, ziyaret kapsamında Semerkant'ta 30 Ekim'de düzenlenecek UNESCO'nun 43. Genel Konferansı açılış törenine katılacak.