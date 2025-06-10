Özbekistan ve Bulgaristan Arasında İşbirliği Anlaşması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent'te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu için ülkede bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

Mirziyoyev ve Radev, iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması, uçak seferlerinin artırılması, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı.??????????????