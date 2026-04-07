Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbek-Türk İş Forumu düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Özbek- Türk İş Forumu gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla düzenlenen foruma, TİM üyesi 30'a yakın şirket ile çok sayıda Özbek iş insanı ve üst düzey yetkili katıldı.

Forumun açılışında konuşan TİM Yönetim Kurulu üyesi Birol Celep, 160 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden TİM'in, 27 sektörde faaliyet yapan 61 ihracatçı birliğini bünyesinde bulundurduğunu belirtti.

Tarihi bağlar ticari ilişkilere zemin oluşturuyor

Celep, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin güçlü tarihi ve kültürel temellere dayandığını söyleyerek, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin bu sağlam zemin üzerinde geliştiğini ifade etti.

Özbekistan'ın Büyük İpek Yolu güzergahında bulunan şehirleriyle tarihi boyunca medeniyetlerin beşiği olduğuna işaret eden Celep, bugün de bu toprakların ticaretin ve kültürün önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Celep, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin son yıllarda genel olarak büyüme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, dönemsel dalgalanmalara rağmen işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Celep, bu çerçevede Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 2,1 milyar dolar, ithalatının ise yüzde 8,3 düşüşle 1 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Hedef: 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Celep, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, bu hedef doğrultusunda daha kararlı ve yoğun adımlar atmaları gerektiğinin altını çizdi.

Özbekistan'ın genç nüfusu ve zengin doğal kaynaklarıyla önemli bir pazar olduğuna değinen Celep, Türk ihracatçıların bu pazardaki varlığını güçlendirmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Celep, Özbekistan'daki Türk yatırımlarının 5,6 milyar dolara ulaştığını kaydederken, geçen yıl 5 bin 400 Türk firmasının bu ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getirdi.

"Son bir aydır küresel ticaret Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde şekilleniyor"

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Celep, "Son bir aydır küresel ticaret, Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde şekilleniyor." dedi.

Celep, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ticaret rotaları, lojistik, maliyetler ve tedarik zincirleri üzerinde etkili olduğunu belirterek, bu süreçte tedarik güvenliği ve sürekliliğinin daha da önemli hale geldiğini, Türk ihracatçıların da "güvenilir tedarikçi" kimliğiyle küresel pazarlarda faaliyet göstermeye devam ettiğini aktardı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin karşılıklı güven, sürdürülebilirlik ve ortak fayda temelinde geliştirilmesini önemsediklerini kaydeden Celep, Özbekistan'ın Türkiye için güvenilir bir ortak olduğunu sözlerine ekledi.

Forum kapsamında Türk ve Özbek iş dünyası temsilcileri arasında ikili görüşmeler de yapıldı.