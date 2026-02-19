Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Gazze'nin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden inşası için uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, " Özbekistan, bu bölgede ( Gazze'de) konut, anaokulu, okul ve hastane yapımına katkıyı sağlamaya hazır." dedi.

Mirziyoyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında, Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılan ilk toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ABD Başkanı'na Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısını düzenlediği için teşekkür ederek, bu girişimin Trump'ın "siyasi iradesi ve pragmatizminin bir sonucu" olduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın barışçıl bir inisiyatif olarak değerlendirilen Barış Kurulunun kurulmasını desteklediğini söyleyerek, ülkesinin bu yapının başarılı şekilde faaliyet göstermesi için katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Gazze'nin yeniden inşasına değinen Mirziyoyev, Kurul çalışmalarının bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan toparlanması için elverişli koşullar oluşturacağına inandığını dile getirdi.

Mirziyoyev, "Bununla birlikte, Gazze'nin herhangi bir dış yönetim mekanizmasının, Gazze halkının açık desteğine dayanması gerekiyor." dedi.

Tarafların eş güdümlü çabalarının çatışma sonrası sürecin istikrara kavuşmasına hizmet edeceğinin altını çizen Mirziyoyev, "Özbekistan, bu bölgede konut, anaokulu, okul ve hastane yapımına katkıyı sağlamaya hazır." diye konuştu.

Mirziyoyev, toplantının uluslararası dayanışma ve Orta Doğu'daki durumun iyileştirilmesine yönelik ortak iradenin göstergesi olduğunu belirtti.

"Yeni Gazze" vizyonuna işaret eden Mirziyoyev, "Bizim, Yeni Gazze'yi, ekonomik açıdan güçlü ve halkı için insana yakışır yaşam koşullarına sahip bir bölgeyi inşa etmek için söz konusu tarihi fırsattan istifade etmemiz lazım." ifadesini kullandı."