Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 2025'te 270 bine yaklaştı

Güncelleme:
Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı, 2022'ye göre yüzde 17,4 artarak 268 bin 976'ya ulaştı. Özbekistan vatandaşlarının büyük çoğunluğu turizm, akrabalarının ziyareti ve eğitim amaçlı Türkiye'de bulundu.

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı, geçen yıl, bir önceki seneye kıyasla yüzde 17,4 artarak 268 bin 976 oldu.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025'te Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Söz konusu verilere göre, geçen sene 268 bin 976 Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti, Türkiye'ye gelen Özbek vatandaşı sayısı da 2024'e göre yüzde 17,4 artış göstererek 39 bin 400 kişi olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan vatandaşlarının 201 bin 838'i turizm amaçlı, 58 bin 983'ü akraba ziyareti için, 3 bin 704'ü tedavi için, 2 bin 496'sı eğitim amaçlı Türkiye'de bulundu.

2023'te 188 bine yakın Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ederken, 2024'te bu rakam yüzde 22 artışla 229 bin 300'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
