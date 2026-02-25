Özbek şirketi Afganistan'da hidrokarbon arama çalışmalarına başladı

Özbekistan'ın Uzbek Overseas Geology Company şirketi, Afganistan'da hidrokarbon kaynakları ile demir ve bakır yataklarının tespitine yönelik jeolojik arama çalışmalarına başladı.

Özbekistan Madencilik ve Jeoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uzbek Overseas Geology Company şirketi Afganistan'ın Muhammed-Candagar, Şamar ve Ahmadabad bölgelerinde hidrokarbon kaynakları ile demir ve bakır yataklarının tespitine ilişkin jeolojik arama çalışmalarının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, söz konusu jeolojik arama çalışmalarının yapılacağı Afganistan'ın Belh Vilayeti Vali Yardımcısı Nurul Hadi Ebu İdris Mevlevi ile Özbek şirketinin Genel Müdürü Hayitbay Omonov hazır bulundu.

Etkinlikte taraflar, jeoloji ve madencilik alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Özbek şirketi, Afganistan tarafıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde iki yıl boyunca söz konusu bölgelerde jeolojik arama çalışmaları gerçekleştirecek.

Daha önce Özbekistan Madencilik ve Jeoloji Bakanlığı ile Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı arasında, bu ülkede hidrokarbon kaynakları ile diğer yatakların tespitine yönelik jeolojik arama çalışmalarının yapılmasına ilişkin işbirliği anlaşması imzalanmıştı.