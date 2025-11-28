Haberler

Özbekistan, 2030'a Kadar Turizmde Büyüme Hedefliyor

Güncelleme:
Özbekistan, 2030 yılına kadar turist sayısını 10 milyondan 20 milyona çıkarmayı ve turizmin GSYİH'daki payını yüzde 3,5'ten yüzde 7'ye çıkararak yıllık 6 milyar dolarlık turizm geliri hedefliyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, turizm altyapısının geliştirilmesi ve ulaşım bağlantılarının iyileştirilmesi yönünde kararname imzaladı.

Özbekistan, 2030 yılında ülkeye gelen turist sayısı ve turizmin gayri safi yurt içi hasılasındaki (GSYİH) payını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin turizm sektörünün daha da geliştirilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnameyle, Özbekistan'da 2030 yılına kadar turizmi geliştirme hedefleri belirlenirken, bu çerçevede atılacak adımlar sonucunda 2030 yılında ülkeye gelen turist sayısı 10 milyondan 20 milyona, turizmin ülke GSYİH'sindeki payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 7'ye çıkarılacak.

Ülkenin yıllık turizm gelirinin 6 milyar dolara çıkarılması öngörülen kararnameye göre, Özbekistan'ın turistik şehirleri arasındaki ulaşım bağlantıları iyileştirilecek, iç hat uçuşları sayısı artırılacak, ülkedeki 4 ve 5 yıldızlı otel sayısı iki katına çıkarılacak ve Özbekistan'ın tanınmış bir turizm markası oluşturulacak.

Kararnameyle, ülkede turizmin geliştirilmesi amacıyla 2026-2028 yıllarında ülkenin tarihi şehirlerinde turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik bir dizi çalışmalar yapılacak.

Bu çerçevede Semerkant'taki önemli tarihi yerleri birbirine bağlayan 6,6 kilometreli turist rotası oluşturmak üzere "Semerkant'ın Miras Yolu" projesi hayata geçirilecek, Hive'deki İçan Kale (İç Kale) şehri, tarihi dokusu korunarak yeniden düzenlenecek.

Başkent Taşkent'te ise çağdaş kültürel yapıların UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve ayrıca Taşkent'in en fazla mozaiğe sahip şehir olarak tanınması için çalışmalar yapılacak.

Kararnameye göre, yabancı seyyahların ülkeye giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve ülkeye vizesiz giriş yapabilecek ülkelerin listesinin genişletilmesi öngörülürken, bu konuda en yetkili kurum olan Turizm Komitesi, iki ay içerisinde bununla ilgili olarak hükümete bir teklif hazırlayarak takdim edecek.???????

