Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ozan Diren Seçildi

(ANKARA)- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda eski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, koltuğu Ozan Diren'e bıraktı. Diren, yapılan oylama sonucunda 165 oyla TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, yapılan oylama sonucunda 165 oyla yeni başkan seçildi. Diren, 2026–2027 döneminde görev yapacak. Diren, başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Dostlarım, Bugün gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu'nda, üyelerimizin teveccühüyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum.

TÜSİAD'ın yeni dönem Yönetim Kurulu olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Yönetim Kurulumuzun ana odağını, kalkınma konusunun çok katmanlı ve bütüncül bir perspektifle ele alınması oluşturacak. TÜSİAD'ın geçmişte bu yönde yaptığı çalışmalarla oluşan birikim ise, en önemli dayanağımız olacak. Türkiye'mizin kalkınma yolculuğunda, hepimizin ulaşmak istediği hedef aynıdır. TÜSİAD'ın hedefi, ülkemizin hedefiyle bir ve bütündür.

Görevi devraldığım Sn. Orhan Turan'a, önceki dönem Yönetim Kurulumuza, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sayın Ömer Aras'ın şahsında, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanına ve beni bu göreve layık gören tüm TÜSİAD üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla"

Ozan Diren kimdir?

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Diren, aynı dönemde yüksek eğitime devam ederek 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD'de University Of Hartford'tan pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve İstanbul Üniversitesi-İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı'nı bitirdi.

1999'da DİMES bünyesinde Nobel Pazarlama Ltd. Şti.'nin kurucu Genel Müdürlüğünü üstlendi ve 2011 yılında DİMES CEO'luğuna getirildi. Ozan Diren, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra MEYED Yönetim Kurulu üyesi, TOBB İçecek Sanayi Meclisi Başkanı görevini yürütüyor. Diren aynı zamanda, TGDF, ASÜD, SETBİR ve ŞÜD üyesi olarak da görev yapıyor.

Ozan Diren 2024 yılı Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişti.