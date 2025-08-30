Öz Finans-İş Sendikası Van Bölge Başkanlığında İlyas Alparslan güven tazeledi

Öz Finans-İş Sendikası Van Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında İlyas Alparslan yeniden başkanlığa seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'da düzenlenen genel kurul toplantısında tek liste ile yapılan seçim sonucu Alparslan güven tazeledi.

Genel kurula katılan Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, vergi dilimleri ile ilgili bir düzenleme talep ettiklerini söyledi.

Vergi ve kesintilerin ücretli kesimi etkilediğini belirten Eroğlu, "Hiçbirinizin SGK borcu yok. Tıkır tıkır ödeniyor. HAK-İŞ bir çalışma yapıyor. Biz de bunu destekliyoruz. Yıl başında aldığımız hiçbir maaşı yıl sonunda alamıyoruz. Kesintilerimiz sadece vergide yüzde 47'ye kadar çıkıyor. Bir de SGK kesintisi var. Vergi dilimleri ile ilgili bir düzenleme talep ediyoruz." diye konuştu.

Öz Finans-İş Sendikası Van Bölge Başkanı Alparslan ise "Van Bölge Başkanlığı olarak güçlü bir teşkilata sahibiz. Üyemize sırtımızı değil yüreğimizi dönüyoruz çünkü masa başında değil sahada çalışıyoruz. Bölgemizde 1000'e yakın üyemize 96 şubede ulaştık. Taleplerini dinledik, sıkıntılarını çözme gayretinde olduk." dedi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını yapan Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı, 19. ve 20. Dönem Milletvekili İbrahim Halil Çelik de "Terörsüz Türkiye'nin yaşanacağı günlerin arifesindeyiz. Kardeşlik ürünü Terörsüz bir Türkiye'yi inşallah başaracağız. Ekonomik sorunlar içindeyiz bunu hepimiz biliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu günler de geçecek. Temennim budur." ifadelerini kullandı.

Programa Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, Halkbank Çorum Bölge Koordinatörü Mükremin Gönül, HAK-İŞ Konfederasyonu Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, delegeler ve misafirler katıldı.