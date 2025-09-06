Haberler

ÖTV Oranları ve Silah Taşıma Harçları Yeniden Belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile özel tüketim vergisi oranları ve silah taşıma müsaade vesikalarının harç tutarları arttırıldı. Gezinti gemileri ve yatlar için ÖTV oranı %0'dan %8'e yükseltilirken, silah taşıma müsaade ve bulundurma vesikası harçları da önemli ölçüde artırıldı.

(ANKARA) -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli bazı malların özel tüketim vergisi oranları ve silah taşıma müsade vesikaları harç tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e, yolcu ve gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde %0 olan ÖTV %8'e Yükseltildi.

10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL'den 31.600 TL'ye, Bulundurma vesikaları 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
