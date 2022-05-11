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Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

AA - Musa Öztürk - Güncel
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Otoyolda devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali Öner (51) idaresindeki 01 AEF 712 plakalı çimento malzemesi taşıyan tanker, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı mevkisi yakınında kontrolden çıkarak Barış Başkan'ın (38) kullandığı 24 DHV 47 otomobile çarptı.

Kazada, bariyerlere de çarparak devrilen tankerde yaralanan sürücü Öner, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi, Tanker, İzmir, Bursa, Güncel, Haberler

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