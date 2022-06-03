Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada - Haberler

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Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Elnaif (18), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ahmet Elnaif (18), ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Cansu Özdemir (25) yönetimindeki 16 AON 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Elnaif'in kullandığı 16 MA 8949 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Elnaif, çarpışmanın şiddetiyle havalanıp yola düştü. Elnaif'in kaskı da başından fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kazay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elnaif, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elnaif'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün araca çarptığı, ardından havalanarak düştüğü ve kaskının fırladığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi İnegöl Güncel Haberler

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