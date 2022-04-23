OTOMOBİL ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜNDEN UÇTU; 1 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OTOMOBİL ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜNDEN UÇTU; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yüksel yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yüksel yaralandı.

Kaza, Balıkesir kavşağı ile Tepecik beldesi arasındaki demir yolu üst geçit köprüsünde meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı'ya giden Yusuf Yüksel yönetimindeki 35 ACG 709 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki üst geçitten uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yusuf Yüksel, ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title