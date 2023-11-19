Otomobil Hırsızları Sanayide Yakalandı

OSMANİYE'de çaldıkları bir otomobili sanayide parçalayan 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu, hırsızlık çetesinin ham anahtar kullanarak kapısını açtıkları otomobilleri düz kontak yapıp çaldıkları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yakalanmamak ve takip edilmemek için plakalarını değiştirdikleri, Osmaniye'den çaldıkları araçları hızlı bir şekilde Gaziantep'te bulunan oto sanayiye götürdükleri ve araçlara kazalı süsü verip parçaladıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini ve gittikleri adresi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, 37 suç kaydı bulunan Y.S. (31), 53 suç kaydı bulunan A.İ. (25) ve 37 suç kaydı bulunan Y.S. (31) tutuklanırken, Y.Ç.(23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen otomobil ise sahibine teslim edildi. (DHA)

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Çalınan araçların görüntüsü

Haber: İbrahim EMUL-Kamera: OSMANİYE,(DHA)