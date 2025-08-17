Otomobil Galerisinde 70 Bin Dolar Çalındı

BAŞAKŞEHİR'de otomobil galerisi sahibi Adnan Göçer, kasasında bulunan 70 bin 900 doların, ön muhasebe elemanı T.Y. tarafından çalındığını iddia etti. T.Y.'nin kasadaki parayı alıp kaçtığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Başakşehir'de otomobil galerisi işletmeciliği yapan Adnan Göçer, çalışanı T.Y.'nin galeriye ait 70 bin 900 doları çaldığını iddia etti. İddiaya göre; oto galeri işleten Adnan Göçer, ödemelerini yapmak için bankadan çektiği parayı çalışanı ön muhasebeci T.Y.'ye kasaya koyması için teslim etti. T.Y. ise paraları saydıktan sonra kasaya koydu. Bu sırada Adnan Göçer'in misafirleri ile ilgilenmesini fırsat bilen T.Y. paraları alarak iş yerinden ayrıldı. Olay sonrası polise başvuran galerici Göçer, "Bu basit bir olay gibi görünüyor ama bugün 3 milyon civarında bir param gitti. Ben devletime güveniyorum. Ödemelerimi yapamıyorum" dedi. Şüpheli T.Y.'nin paraları kasadan aldığı ve iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

'KASANIN ANAHTARI ÜSTÜNDE, PARALAR DA İÇİNDE YOK'

İş yeri sahibi Adnan Göçer, "25 yıldır bu sektördeyim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Dün gündüz saat 12.15 civarında benim ön muhasebe elemanım, kasamdaki 70 bin 900 dolar paramla birlikte kayboldu. Şikayetçi olduk. Kamera kayıtlarını karakola bildirdik. Sağ olsun emniyet ilgileniyor. Ben, dün 10.40 civarında bankadan 70 bin 900 dolar çektim. Çektiğim parayı getirdim. Odama muhasebecimi çağırdım. Ona 'Al parayı say' dedim. Kendisi sayarak kasaya koydu. O arada biz öğle saati geliyor diye, gidip dövizcide parayı bozup bankaya yatıracağız. Bugün çekimiz var, ödememizi yapacağız diye, parayı kasaya bıraktık. 'Anahtarı bana getir' dedim. O arada misafirlerim geldi. Unuttum, anahtarı getirmedi bana. Ben de öyle unuttum. Sonra bir baktım muhasebeci yerinde yok. Personele sordum. Onlara da demiş ki, 'Adnan ağabey beni başka bankamatiğe gönderdi' diye çıkış yapıyor. Daha sonra fark ettik ki kasanın anahtarı üstünde, paralar da içinde yok. Kamera kayıtlarına baktık. Dükkandan çıkarken koşar adım gidiyor. Kendi evraklarını da almış. Bizde bunun; işte adli sicil kaydı, ikametgahı, kimlik bilgileri, daha önce çalıştığı iş yerlerinin adresi, cv'si, işe alım formumuz dosyasındaydı. Dosyayı da almış gitmiş" dedi.

'3 MİLYON CİVARINDA PARAM GİTTİ'

Göçer, "Paraları kasadan alırken, bizim kendi sistemimizin içinde, muhasebeci de kamera kayıtlarını görebilme yetkisi koyduk. Sadece izleyebilmesi için. O arada hem bizi izliyor, planını da uygulamaya geçerken hem izliyor hem uyguluyor. Gidiş o gidiş. Telefonu açık, WhatsApp'ı açık. Mesaj atıyoruz, mesajlarımızı okuyor. Arıyoruz, çalıyor telefonu. Engellememiş bizi telefonundan. Değişik numaralardan arıyoruz. Bize yine cevap vermiyor. Tek bir yengesine ulaştık. Yengesinin telefonuyla aradık. 'Alo' dedi, sesimizi duydu kapattı. Bu basit bir olay gibi görünüyor ama bugün 3 milyon civarında bir param gitti. Ben devletime güveniyorum. Ödemelerimi yapamıyorum" ifadelerini kullandı.