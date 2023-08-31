Otobanda takip sonucu uyuşturucu operasyonu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde içinde şüphe üzerine takibe alınan otomobildeki 4 kişi polisten kaçamayacağını anlayınca skunk maddesini akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir TIR'ın dorsesine sakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. 34 JUJ 35 plakalı otomobilin plakadaki J harfinin siyah bantla U harfine çevrilmesi üzerine polis ekipleri otomobili takibe aldı. Aracın ilçe sınırlarına girmesiyle polis ekiplerinin takibinden kaçamayacağını anlayan şüpheliler, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Araçlarını istasyon bahçesindeki TIR'ların yanına park ederek üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi TIR'ın önüne doğru giderek dorseye sakladı. Ardından da plakadaki harf grubunu değiştiren siyah bantları söktü.

O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı aramada TIR'ın dorsesine saklanmış 1,97 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.C., M.C., A.K. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.