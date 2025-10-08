Haberler

ÖSYM e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim'de yapılacak e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce sınavı için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, 16 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 25 Ekim'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) başvuruları başladı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce, 25 Ekim'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav başvuruları, 16 Ekim'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapılabilecek. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre, Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücreti ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjanların dolması halinde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

