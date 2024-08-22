ÖSYM Başkanı ÇOMÜ'yü ziyaret etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Ersoy, ÇOMÜ'de yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında Erenoğlu'ndan bilgi aldı.

Görüşmenin ardından yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesi için bu yıl ilk kez ÖSYM bünyesinde yapılan Özel Yetenek Sınavının (ÖZYES) yapıldığı ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ziyaret edildi.

Spor salonunda yapılan sınavla ilgili gözlemlerde bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy'a Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun yanı sıra ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ve ÖSYM Çanakkale İl Koordinatörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis eşlik etti.