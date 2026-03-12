Haberler

Osmaniyeli Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: "Torunlara Harçlığı Kredi Kartından Çekip Vereceğim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye’de emekliler, bu yıl bayram ikramiyesi olarak verilecek 4 bin liranın yetersiz olduğunu belirtti. Emekli vatandaş, "4 bin lira bayram ikramiyesi yetersiz. Hiçbir şey alamam. Torunlar var, harçlığı kredi kartından çekeceğim vereceğim" dedi.

Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekliler, bu yıl bayram ikramiyesi olarak verilecek 4 bin liranın yetersiz olduğunu belirtti. Emekli vatandaş, "4 bin lira bayram ikramiyesi yetersiz. Hiçbir şey alamam. Torunlar var, harçlığı kredi kartından çekeceğim vereceğim" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler, bu yıl kendilerine verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesinin ihtiyaçlarını karşılamayacağını dile getirdi.

Emekli olmasına rağmen ek iş olarak hurdacılık yaptığını belirten Mehmet Altuntaş, "Ek iş olarak teneke topluyorum. Akşama kadar işte bir torba, iki torba, neyse işte, ne bulabilirsek. Sattığım tenekenin parasıyla motora bir depo mazot alıyorum sadece 15-20 gün gidiyor. Tenekeleri geçen sattım 2 bin 100 lira aldım, kilosu 50 lira tenekenin" diye konuştu.

Başka bir emekli yurttaş, "Bayram ikramiyesi 4 bin lira yetersiz. Hiçbir şey alamam; bir şişe kolonya, bir kilo da çikolata alırım. Başka ne alacağım? Torunlar var, harçlığı kredi kartından çekeceğim vereceğim" dedi.

Başka bir vatandaş, "Bayram ikramiyesi tövbe yetmez. Onu da hiç vermesinler, adını çıkarmasınlar. Ne gereği var? Alışveriş yapamadım. Hiç yok bayramdan haberimiz. Emekli toprağın altına gidince kurtulacak, başka çaresi yok" şeklinde konuştu.

"Torunlar gelmesinler diye uğraşacağız"

Bir başka vatandaş, "Bayram ikramiyesi yeterli değil. Zaten eridi bu para, sıfıra düştü. Bunu ha vermiş, ha vermemiş... Şimdi 10 bin liranın üzerinde olması lazımdı. Bunun alım gücüne göre o zaman bir kurban alıyordun bin lira ile şimdi alamayız. Torunlara harçlık veremeyeceğiz bu vaziyette. Gelmesinler diye uğraşacağız bundan sonra" ifadelerini kullandı.

Diğer bir vatandaş ise şunları söyledi:

"4 bin lira ikramiye yeterli değil tabii ki. Maaşımız da yeterli değil de devletin üstüne varacak halimiz kalmadı. Varsak ne yapacağız ki? Olanını veriyor. 'Ben böyle veririm' diyor, 'Ne yaparsan yapın?' deyip çıkıyor. İkramiyeyi alınca harçlıkları vereceğiz, çocuklara da 500 lira vermeyiz de 150 lira veririz. Başka yapacağımız bir şey yok" şeklinde konuştu."

Kaynak: ANKA
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Bu tavırlara neden olan olay ortaya çıktı!
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız