Osmaniye Valisi ve Protokol Üyeleri Depremzedelerle Bayramlaştı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, Karaçay konteyner kente kalan depremzedelerle bayramlaştı. Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada depremzedelerin bayramını kutladı ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, Karaçay konteyner kente kalan depremzedelerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Osmaniye Valiliğince düzenlenen bayramlaşmaya Vali Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, askeri ve mülki erkan ile depremzedeler katıldı.

Burada depremzede vatandaşlarla bayramlaşan Vali Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda da geleneksel bayramlaşma törenini konteyner kentte yaptıklarını belirterek, "Bugün de Kurban Bayramı'nın arifesinde bayramlaşmamızı burada gerçekleştiriyoruz. Burada konteyner kentte kalan vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. Allah bize bir daha böyle 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketi yaşatmasın diliyorum. Bu felaketin izlerini silmek için de canla başla mücadele ediyoruz. Konteyner kentimizi de kurduk. Bütün hak sahibi olan vatandaşlarımızı yerleştirdik. Kalıcı konutların yapılması da hızla devam ediyor. Bütün hemşerilerimizin bu felaketi en az hasarla atlatabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. " diye konuştu.