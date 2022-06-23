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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AA - Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Vali Yılmaz, Karaçay Kültür Parkı'nda düzenlenen toplantıda kentte yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Osmaniye'ye en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını ifade eden Yılmaz, yaptıkları çalışmaları anlattı.

İlçelerde de yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Erdinç Yılmaz Osmaniye Karaçay Güncel Haberler

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