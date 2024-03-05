Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şubat Ayındaki Asayiş ve Güvenlik Çalışmalarını Anlattı
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geçen ay gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şubat ayında 1410 asayiş olayıyla ilgili 907 şüpheli yakalandı ve 65'i tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 213 zanlıdan 39'u tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda ise 11 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi. Vali Yılmaz, halkın huzurunu kaçıranlara ve organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şubatta gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarını anlattı.
Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay 1410 asayiş olayıyla ilgili yakalanan 907 şüpheliden 65'inin tutuklandığını bildirdi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında gözaltına alınan 213 zanlıdan 39'unun tutuklandığını belirten Yılmaz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 6'sının cezaevine gönderildiğini dile getirdi.
Yılmaz, haklın huzurunu kaçıranlara ve organize suç örgütlerine "göz açtırmayacaklarını" kaydetti.