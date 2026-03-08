Haberler

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına itfaiye birimleri ile AFAD koordinesinde müdahale edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

6 askerini kaybeden ABD'yi sarsacak iddia İran'dan geldi
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
Rusya: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rusya artık işi dalgaya vurdu! Avrupa'ya kara haberi böyle verdiler
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek

İran'dan Trump'ın uykularını kaçıracak "Hamaney" tehdidi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

6 askerini kaybeden ABD'yi sarsacak iddia İran'dan geldi
İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düştü
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak