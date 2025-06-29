Osmaniye'de Orman Yangını: 5 Dekar Alan Zarar Gördü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgedeki orman işletme müdürlüğüne ait arazözler tarafından kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Mehmetli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazözle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu - Güncel