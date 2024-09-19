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Osmaniye'de Kadınlara Yönelik Eğitim Semineri Düzenlendi

Osmaniye'de Kadınlara Yönelik Eğitim Semineri Düzenlendi
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Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği, 'Osmaniye'nin Girişken ve Yenilikçi Kadınlarının Yerelden Ulusala Yolculuğu' projesi kapsamında kadınlara eğitim semineri düzenledi. Dernek, yerel ürünlerin tanıtımını yapmayı ve sosyal yardımlaşmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği tarafından kadınlara eğitim semineri düzenlendi.

Dernek Başkanı Havva Saçıkara Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, yürütücüsü oldukları "Osmaniye'nin Girişken ve Yenilikçi Kadınlarının Yerelden Ulusala Yolculuğu" projesi hakkında bilgi verdi.

Dernek çalışmalarıyla depremzedelerle, şiddet mağduru kadınlar ve engelli bireylere destek olmak istediklerini belirten Çetin, "Osmaniye'nin girişimci kadınları, bu projeyle hem yerel ürünlerin tanıtımına katkıda bulunmayı hem de sosyal yardımlaşmayı teşvik etmeyi planlıyor. Amacımız, Osmaniye'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve üretimini yerelden ulusala taşımaktır." dedi.

Etkinlikte, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu ve proje uzmanı Bahadır Başkonuş, katılımcı kadınlara mesleki ve girişimcilik eğitimi verdi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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