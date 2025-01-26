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Osmaniye'de Girişimci Akrep Zehri Üretimine Başladı

Osmaniye'de Girişimci Akrep Zehri Üretimine Başladı
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Osmaniye'de Cafer Gül, kurduğu tesis ile akreplerden elde ettiği zehri ilaç ve kozmetik sektörüne yurt dışına satmayı hedefliyor. Gül, kapasiteyi artırarak üretimi 50 bin akrebe çıkarmayı planlıyor.

Osmaniye'de girişimci Cafer Gül, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için yurt dışına satmayı hedefliyor.

İş insanı Cafer Gül, 4 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yurt dışındaki örneklerinden esinlenerek Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde akrep yetiştirilen tesis kurdu.

Tesiste 6 bini yetişkin, 4 bini yavru 10 bin akrep besleyen Gül, ayda bir sağdığı akrep zehrini sıfırın altında 42 derecelik soğutucularda saklıyor.

Akreplerin bir kısmından ayda ortalama 20 gram zehir alan Gül, bunları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere yurt dışına satmak için girişimlerini sürdürüyor.

"Kapasiteyi yükseltmeyi düşünüyoruz"

Cafer Gül, AA muhabirine, daha önce inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

Arkadaşının tavsiyesi ve biraz da merakı üzerine akrep yetiştiriciliği işine girdiğini belirten Gül, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarından gerekli izinleri alarak 1000 metrekarelik tesisi kurduğunu söyledi.

Gül, 4 çalışanın bulunduğu tesisinde, şu an kara akrep" (Androctonus Crassicauda) ile "sarı akrep" (Leiurus abdullahbayrami) cinslerinden toplam 10 bin hayvanın bulunduğunu dile getirdi.

Tesisindeki akreplerin ayda bir sağımını yaptıklarını anlatan Gül, elde ettikleri zehri de soğutucularda muhafaza ettiklerini belirtti.

Akrep zehrinin ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını vurgulayan Gül, "Akrepleri, en güzel ve standartlara uygun şekilde, doğal ortamında yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an ayda 20 gram kadar üretim yapabiliyoruz ama bu kapasiteyi yükseltmeyi düşünüyoruz. Yerimiz de olanağımız da var. Üretim kapasitemizi 50 bin akrebe kadar çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Gül, elde ettikleri zehri yurt dışına satmak için girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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