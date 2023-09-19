Osmaniye'de Enkaz Alanlarından Çalınan 460 Kilo Demir Hurdacıya Satmak İsteyen Şüpheli Yakalandı

Osmaniye'de bir kişi, enkaz alanlarından çaldığı 460 kilo demiri hurdacıya satmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de enkaz alanlarından çaldığı 460 kilo demiri hurdacıya satmak isteyen bir kişi polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde M.O.'nun enkaz alanlarından topladığı inşaat demirini hurdacı olan F.K ve M.A.'ya satacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından şüpheliler suçüstü yakalandı. F.K. ve M.A. hakkında suç eşyasını satın almaktan adli soruşturma başlatıldı. M.O. ise hırsızlık suçundan gözaltına alındı. El konulan 460 kilo inşaat demiri il özel idaresi yetkililerine teslim edildi. - OSMANİYE