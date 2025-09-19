Osmaniye'de 120 Kız Öğrenci Tarih ve Kültür Kamplarına Uğurlandı

Osmaniye'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programı kapsamında Hakkari ve Çanakkale'ye gidecek 120 kız öğrenci için uğurlama töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, program dahilinde 40 öğrencinin Hakkari'ye, 80 öğrencinin de Çanakkale'ye uğurlandığını belirtti.

Öğrencilerin gezi ve kamp programlarıyla tarihin ve kültürel mirasın en önemli duraklarını yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade eden Çebi, "Osmaniyeli gençler, bu anlamlı yolculukta hem tarih bilinci kazanıyor, hem de kültürel zenginlikleri keşfediyor." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler uğurlandı.