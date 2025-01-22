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Osmancık'ta Asfalt Plenti Kurulumu Başladı

Osmancık'ta Asfalt Plenti Kurulumu Başladı
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Osmancık Belediyesi, kendi asfaltını üretmek için saatte 100 ton sıcak asfalt kapasitesine sahip bir asfalt plenti tesisinin kurulumuna başladı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, asfalt üretiminin dışa bağımlılığı sona erdireceğini açıkladı.

Osmancık Belediyesinin kendi asfaltını üretmek amacıyla, saatte 100 ton sıcak asfalt malzemesi üretecek kapasiteye sahip asfalt plenti tesisinin kurulumu başladı.

Eymir Mahallesi'ndeki Belediye Hizmet Kampüsünün yer aldığı bölgede 10 dekar alana kurulan tesisin ilk parçaları vinç yardımıyla yerleştirildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP İlçe Başkanı Fatih Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Eskiadam ve Ahmet Özoğlu ile Belediye Meclisi üyeleri şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Gelgör, burada gazetecilere yaptığı açıklamada asfalt tesisinin faaliyete geçmesiyle birlikte Osmancık Belediyesinin dışa bağımlılıktan kurtulacağını belirtti.

Tesiste asfalt üretiminin kısa süre içinde başlayacağını söyleyen Gelgör "Asfalt şantiyemizin kurulması ve asfalt plenti yatırımımız ile birlikte önemli bir bağımlılıktan kurtulmuş olacağız. Daha önce asfalt üretiminde ve asfalt makinelerinde kendi imkanlarımız olmadığı için diğer belediyelerden talepte bulunmak ve onların uygun zamanına göre planlama yapmak zorunda kalıyorduk. Artık kendi üretim kapasitemizle asfalt yapabileceğiz. Hem projelerimizin zamanında tamamlanması sağlanacak hem de dışarıya ödenen üretim ve lojistik maliyetlerinden tasarruf etmiş olacağız. Ayrıca, asfalt kalitesini artırarak yollarımızın daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını hedefliyoruz." dedi.

Gelgör, asfalt makinelerini de en kısa zamanda satın alacaklarını aktararak "Kendi tesisimizin kurulumu devam ederken kendi asfalt makinelerimizi de satın alacağız. Bu sayede artık başka belediyelerden makine talep etmek zorunda kalmayacağız. Kendi makinelerimizi kullanarak işlerin sürekliliğini sağlayacağız ve bu yıl itibariyle Osmancık'ın her noktasında sıcak asfalt çalışmalarını görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
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