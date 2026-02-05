Haberler

Osmancık'ta "Osmancık-97" pirinci tanıtım toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde, 'Osmancık-97' pirincinin korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kalite standardının korunması ve üreticilerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde "Osmancık-97" pirincinin korunması, kalite standardının sürdürülmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanmasına yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Osmancık pirincinin bölge ekonomisi için stratejik bir değer taşıdığını belirterek, kalite standardının korunması için bilinçli üretimin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise "Osmancık" adı altında satılan pirinçlerin denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, üreticilerin korunması adına desteklerin artırılmasının gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, "çeltiğin babası" olarak anılan Dr. Halil Sürek ile Gübretaş bölge sorumlusu Hasan Sargın, katılımcılara Osmancık-97'nin tohum yapısı, verim özellikleri, doğru gübreleme teknikleri ve kaliteli üretim için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Toprak Mahsulleri Ofisi Baş Müdürü Fatih Boran, Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Caner Çelebi, Osmancık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Aydın Kasap da katıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!