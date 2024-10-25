Osman Kurdak, AK Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
AK Parti Karaisalı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde Osman Kurdak, tek listeyle yapılan seçimle ilçe başkanı olarak güven tazeledi. Kongreye önemli isimler katıldı.
Ak Parti Karaisalı İlçe Başkanlığına yeniden Osman Kurdak seçildi
Ak Parti Karaisalı 8. Olağan İlçe Kongresi, bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Kurdak güven tazeledi.
Kongreye AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP Karaisalı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci ile partililer ve davetliler katıldı.