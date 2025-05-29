Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçiş Yaptı

Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçiş Yaptı
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında 9 kılavuz kaptan ve çeşitli kurtarma gemileriyle güvenli bir şekilde taşındı.

İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdüren Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'ye, 9 kılavuz kaptan ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, römorkörler ve can kurtarma botu eşlik ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu'nun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, 9 kılavuz kaptan ile Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-7, KURTARMA-8, KURTARMA-9, KURTARMA-11, KURTARMA-12 römorkörleri ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca KURTARMA-2 ve KURTARMA-3 römorkörlerinin Osman Gazi'nin Boğaz'a girişi sırasında su gösterisi yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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